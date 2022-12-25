В музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» откроется выставка «Проект СССР. Мой адрес Советский Союз»

Около сотни артефактов, относящихся к эпохе Союза Советских Социалистических Республик призваны показать важные детали и интересные сюжеты процесса образования и развития государства и формирования понятия «советский народ» как соединения интернациональных принципов и ярких национальных особенностей и традиций народов, населявших СССР.

На выставке посетители увидят редкие предметы из фондов Государственного центрального музея современной истории и издания, хранящиеся в фондах музея-заповедника «Горки Ленинские», и относящиеся к периоду разработки государственной символики РСФСР: альбом флагов и вымпелов, схемы гербов, издания, объясняющие в доступной и понятной форме вопросы функционирования и устройства системы государственного управления СССР.

Отдельно представлены предметы быта из обстановки квартиры Ульяновых в Кремле, относящиеся к периоду создания СССР, в том числе агитационный фарфор. А также почтовые марки, памятные значки и медали, посвящённые юбилейным датам в истории СССР и союзных республик, ярко отображающие сложный процесс слияния многоголосного хора самобытных национальных культур в единую мелодию Союза Советских Социалистических Республик.

«Выставка, приуроченная к 100-летию образования СССР, призвана не столько показать хронологию формирования политического Союза или этапы становления экономической мощи страны, сколько затронуть образы, сопровождавшие повседневную жизнь советского человека. Дать возможность по отдельным ярким элементам понятия «национальная культура» - через костюм, танец, музыку - вызвать или собрать вновь целостный образ объединенных в составе интернационального государства 15 союзных республик. На выставке используется мультимедийное сопровождение, которое позволяет посетителям оживить яркие образы, которые многим из нас были дороги», – отмечает Светлана Мерзлякова, куратор выставки, старший научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские».

Выставку можно посетить до 29 марта 2023 года по билету в музей «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле».

Фото: Минкультуры РФ