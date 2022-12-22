Игорь Бутман и Владимир Машков объявлены «Легендами Тавриды»

22.12.2022

Игорь Бутман и Владимир Машков объявлены «Легендами Тавриды»

Торжественное вручение премии «Легенды Тавриды» прошло в четверг в Москве на катке в саду «Эрмитаж». Лауреатами стали актер Владимир Машков и саксофонист Игорь Бутман, передает ТАСС.

Особенность премии «Легенды Тавриды» — в том, что лауреатов выбирают молодые творцы, участники проектов «Тавриды. АРТ».

Ранее ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет, композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Александр Масляков, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, режиссеры Олег Табаков и Владимир Меньшов были удостоены премии посмертно.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве.

Фото: Pixabay