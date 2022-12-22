Игорь Бутман и Владимир Машков объявлены «Легендами Тавриды»

В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан Макбейн, сообщает Deadline. ...
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие...
Рецензии на 15 000 спектаклей, поставленных в разных городах от Калининграда до Камча...
Торжественное вручение премии «Легенды Тавриды» прошло в четверг в Москве на катке в саду «Эрмитаж...
Мюзиклы «Шербурские зонтики» Жака Деми и «Аннетт» Леоса Каракса, «Танцующую в темноте...
В возрасте 81 года скончалась актриса Дайан Макбейн, сообщает Deadline. ...
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие...
Рецензии на 15 000 спектаклей, поставленных в разных городах от Калининграда до Камча...
Торжественное вручение премии «Легенды Тавриды» прошло в четверг в Москве на катке в саду «Эрмитаж...
Мюзиклы «Шербурские зонтики» Жака Деми и «Аннетт» Леоса Каракса, «Танцующую в темноте...
Пять российских писателей, в числе которых Дмитрий Данилов, Виктор Пелевин, Алексей Сальников, Тат...
24 декабря в Театре имени Федора Волкова состоится премьера сказочного мюзикла «Летучий корабль» в п...
21 декабря состоялось первое представление в новом Театре юного зрителя в Ижевске.
Британский кинематографист рассказал Empire о работе над биографической лентой о Наполеоне Бонапар...
Дореволюционная картина первого профессионального абхазского художника, художника Имп...
Режиссер совместил работу над несколькими сиквелами, чтобы избежать «эффекта «Очень странных дел». О...
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Сказочные повести «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», а также сбор...
Американская киноакадемия опубликовала короткие списки претендентов на премию в 10 номинациях. В к...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 22 декабря на Новой сцене пер...
Информация о начале производственного процесса фильма по вселенной Alien появилась на Production L...
Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля открыл выставку-квест «Ледниковый период, ...
Премьерный показ фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» проше...
Онлайн-кинотеатр Kion информировал о завершении съемок остросюжетной комедии о любви ...
22.12.2022