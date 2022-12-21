Вышел финальный трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство»
Вышел финальный трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство»
21.12.2022
Приквел «Чумного доктора» дебютирует эксклюзивно на стриминге «Кинопоиск». Ролик доступен на ютьюб-канале «Кинопоиск Премьеры».
Премьера отечественной супергероики состоится 1 января в 20:23.
Сюжет разворачивается за 20 лет до «Чумного доктора» и сосредотачивается на шестикласснике Игоре Громе, сыне полицейского Константина Грома. Пока отец разыскивает нового криминального лидера Петербурга по прозвищу Анибус, сын вместе с другом Игнатом пытается подзаработать и попадает в опасные истории. В конце ролика можно увидеть взрослого Игоря, встречающегося с отцом.
Фильм основан на комиксах Bubble Comics. Главные роли исполнили Кай Гетц, Владимир Яганов, Сергей Марин, Алексей Ведерников. Режиссером выступил Олег Трофим, снявший предыдущую картину. В планах студии Bubble — сериал по комиксам «Красная Фурия», который войдет в киновселенную вместе с «Майором Громом».