Президентский фонд культурных инициатив начнет прием заявок на новый конкурс 1 февраля

Координационный комитет ПФКИ согласовал сроки заявочной кампании нового грантового конкурса, сообщила пресс-служба организации.





Заявки будут приниматься с 1 февраля по 20 марта. Это будет второй грантовый конкурс наступающего года. Общий фонд составит 4 млрд рублей.





Участвовать в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие организации и муниципальные учреждения (кроме казенных) и ИП.





В новом конкурсе сохранятся девять тем: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Последнее направление нацелено на интеграцию Донбасса и новых территорий в единое культурное пространство, пояснили в пресс-службе.





Начать подготовку можно уже сейчас. Зарегистрированные пользователи сайта Фондкультурныхинициатив.рф могут заполнить тестовую заявку, данные из которой с февраля можно перенести в основную форму.





Для помощи участникам разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, выпущены вебинары и подкасты. Перед оформлением заявки фонд рекомендует тщательно изучить положение о новом конкурсе.





За время работы фонда проведены семь конкурсов. В настоящее время рассматриваются заявки восьмого — его результаты назовут в марте. На сегодня поддержку получили более 4 тысяч проектов на общую сумму 11 млрд рублей.





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