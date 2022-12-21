Дуэйн Джонсон подтвердил, что не сыграет Черного Адама в новых проектах DC

По словам Джонсона, он разговаривал с новым соруководителем DC Studios Джеймсом Ганном и выяснил: Черный Адам не вошел в первую главу обновленной киновселенной DC. При этом студия DC и компания актера Seven Bucks договорились изучать «самые ценные способы использования» персонажа в новых проектах.





Скала также подчеркнул, что решения нового руководства «отражают их видение DCU». Он не выступил с критикой этого взгляда, но и не поддержал его.





Исполнитель роли Черного Адама напомнил, что понадобилось 15 лет тяжелой работы, чтобы снять сольный фильм об антигерое. Он заявил, что горд получившейся кинокартиной. Также актер поблагодарил всех поклонников.





Ганн написал в комментарии, что «любит Скалу» и очень ждет возможности снова поработать с ним и его компанией.