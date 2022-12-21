Австралийский физик узнал тайну путешествий во времени

21.12.2022
Студент-физик из Университета Квинсленда в Австралии Жермен Тобар взялся разобраться в том, как происходят путешествия во времени, пишет ФАН.
По его словам, люди в таких путешествиях могут встречаться с самими собой и удваиваться. Более того, человек может изменить свое будущее, попав в прошлое.
Физик произвел расчеты и узнал, что пространство-время является очень гибким и может изменяться с целью избежания парадоксов.
Как пояснил физик, в классическом понимании считается, если человек знает состояние системы в определенное время, и он может узнать всю историю этой системы. Однако в общей теории относительности Эйнштейна говорится о том, что события могут происходить и в прошлом и в будущем, а также предсказывает появление временных петель и путешествий во времени.
Согласно данным ученого, пространство-время сможет подстроиться под вмешательство в течение истории. Например, если человек отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение болезни и его миссия будет удачной, значит он не получит никаких знаний об этой болезни и не вспомнит о необходимости вернуться назад в будущее.
Фото: Pixabay