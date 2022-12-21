Австралийский физик узнал тайну путешествий во времени

По его словам, люди в таких путешествиях могут встречаться с самими собой и удваиваться. Более того, человек может изменить свое будущее, попав в прошлое.





Физик произвел расчеты и узнал, что пространство-время является очень гибким и может изменяться с целью избежания парадоксов.





Как пояснил физик, в классическом понимании считается, если человек знает состояние системы в определенное время, и он может узнать всю историю этой системы. Однако в общей теории относительности Эйнштейна говорится о том, что события могут происходить и в прошлом и в будущем, а также предсказывает появление временных петель и путешествий во времени.





Согласно данным ученого, пространство-время сможет подстроиться под вмешательство в течение истории. Например, если человек отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение болезни и его миссия будет удачной, значит он не получит никаких знаний об этой болезни и не вспомнит о необходимости вернуться назад в будущее.





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