Фэнтези-блокбастер «Аватар: Путь воды» покажут в России в 2D

Показ фильма Джеймса Кэмерона в российских городах начнется с 22 декабря, сообщили «Известия».





По информации издания, одним из первых городов, где стартует прокат «Аватара 2», станет Владивосток. Также фильм появится в кинотеатрах Якутска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани.





Отмечается, что жители обеих столиц смогут увидеть фильм в Мособласти и Ленобласти. Как выяснила газета, «Аватар» в основном планируют показывать в городах, где нет крупных киносетей.





Зрителям представят ленту в русской озвучке преимущественно в 2D-формате и 4K-разрешении.





Вторая волна показов начнется 12 января. К ней подключатся новые города. К этому времени в России могут появиться более качественные копии, поэтому фильм можно будет увидеть в 3D, предполагает издание.





Мировая премьера «Пути воды» прошла с 14 по 16 декабря в разных странах.





Фото: кадр из «Аватара 2»