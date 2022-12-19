Конкурс «Культурная столица года» будет способствовать развитию городов

Депутат Государственной Думы РФ Николай Новичков рассказал, что в разных странах мира уже есть успешный опыт реализации подобных инициатив.

—Успешная практика проведения похожих конкурентных проектов существует и в регионах России, например в Нижегородской области, Красноярском крае, Пермском крае. Конкурс среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года» имеет схожую методологию, но наполняет ее новым содержанием и выводит на федеральный уровень. Это сигнал для всех городов России: пора продвигать свою уникальную историю, создавать систему поддержки экономического и культурного развития, применять накопленный урбанистический опыт. Недаром викинги называли Русь Гардарикой — страной городов. Но города — это не только набор строений, в первую очередь это люди. Важно, чтобы у них была работа и насыщенная позитивными событиями жизнь, а у городских администраций — стратегия культурного и экономического развития.

Прием заявок от городов, претендующих на почетное звание «Культурной столицы года» в 2024 году, будет проходить с февраля по апрель 2023 года. Принять участие в соревновании смогут команды городов — административных центров регионов вне зависимости от числа жителей, а также не являющихся административными центрами регионов городских округов с населением более 250 000 человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий для участников, общепризнанные культурные столицы страны — мегаполисы Москва и Санкт-Петербург — в проекте будут выступать только как логистические, организационные и представительские центры.

Член оргкомитета конкурса, доцент Высшей школы культурной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич пояснил, почему возникли такие ограничения.

— Реальность такова, что большинству городов сегодня сложно конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом, обладающими не сопоставимыми с ними разнообразными ресурсами и возможностями. Некоторые административные центры субъектов Российской Федерации, например в Дальневосточном, Сибирском или Северо-Кавказском федеральных округах, не являются крупными населенными пунктами, там могут проживать всего несколько десятков тысяч человек. Тем не менее благодаря конкурсу у них появляется возможность заявить на всю страну о своей уникальности и привлекательности, об амбициозных планах развития.

В начале предстоящего 2023 года пройдет установочный семинар, где будут обсуждаться разные аспекты положения конкурса, пожелания к его участникам. Затем межведомственным городским командам предстоит подать на конкурс заявки, содержащие своего рода портфолио представляемых ими городов. Самое ценное, что хотелось бы в них увидеть, — стратегию успешного будущего.

В первичной заявке на конкурс городским командам нужно будет представить информацию о своих городах по 12 направлениям:

● архивы и историко-культурное наследие;

● материальные культурные ресурсы;

● духовно-нравственные ценности;

● городская среда и урбанистика;

● инновации и креативные индустрии;

● туризм и индустрия гостеприимства;

● образование и просвещение;

● экология и здоровый образ жизни;

● система массовых коммуникаций;

● некоммерческий сектор;

● инклюзивная экосистема;

● территориальный маркетинг и брендинг.

По сути, потребуется рассказать о прошлом города, представить его настоящее и видение будущего. Именно эти измерения лягут в основу экспертной оценки представленных городами и согласованных с руководителями регионов заявок.

В июне 2023 года будет составлен шорт-лист участников, которым предстоит доработать заявки и подготовить публичные презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в Москве в сентябре. Именно на ней будет объявлена «Культурная столица 2024 года».

Народный артист России, член Российской академии искусств Даниил Крамер отметил, что культура оказывает влияние на все сферы человеческой жизни.

— Считаю этот проект очень нужным. Я много езжу по стране и вижу отличия от региона к региону. В городах, где поддерживается культура, это позитивно отражается и на публике, и на жизни в целом. Конкурс сможет поднять планку для городских администраций, сделать жизнь людей в городах более комфортной, чтобы ни один регион не чувствовал себя отстающим. Это сейчас очень важная задача.

Директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, член оргкомитета конкурса Мария Синичич рассказала, что цели конкурса «Культурная столица года» во многом совпадают с целями Минстроя РФ.

— Стратегия Минстроя предусматривает улучшение условий проживания граждан, поэтому появление такого проекта очень хорошо соответствует нашим целям и задачам. Мы входим в организационный комитет конкурса и планируем активно принимать в нем участие — и в подготовке, и в оценке заявок. Надеюсь, что во всех ведомствах, входящих в оргкомитет, будут найдены возможности поддержки, которые помогут победителям конкурса «Культурная столица года» реализовать свои планы.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: пресс-служба