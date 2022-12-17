В Москве прошла премьера «Мажора в Сочи» с Павлом Прилучным

17.12.2022
Полнометражное продолжение детективного сериала показали в кинотеатре «Художественный», пишет ТАСС.
По словам исполнителя главной роли Павла Прилучного, в продолжении истории на первый план выходит тема отношений отцов и детей. Авторы говорят о воспитании, о возможных последствиях детских травм, отметил собеседник агентства.
Также фильм затрагивает социальную проблему — жизнь сочинских «фавел» (незаконных построек), которые планируют снести. «Фавелы» и Сочи представляют собой два абсолютно разных мира, добавил актер.
В новом фильме повзрослевший «мажор» Игорь Соколовский переезжает в Сочи вместе с дочкой, чтобы развивать семейное дело — эко-отель. Еще до открытия он сталкивается с местным «мажором» с криминальным прошлым. В их конфликт оказываются вовлечены все персонажи.
Фильм снял Никита Власов по сценарию Саввы Минаева. В ролях — Виталия Корниенко, Павел Чинарев, Елена Полякова и др.
Онлайн-премьера «Мажора в Сочи» состоится 22 декабря на «Кинопоиске».
Фото: Pixabay