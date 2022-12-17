В Москве простились с главой фестиваля «Окно в Европу» Арменом Медведевым

17.12.2022
Прощание прошло 17 декабря в Центральном доме кинематографистов, сообщает ТАСС.
На церемонии побывали киновед Наум Клейман, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Алексей Учитель, критик Лариса Малюкова и др.
Малышев отметил, что главным делом Медведева стало сохранение отечественного кинематографа в 1990-е годы. Клейман назвал ушедшего коллегу «подлинным» кинематографистом, искренне любившим кино и людей в нем. Малюкова подчеркнула, что Медведев связывал среду и людей разных поколений. По словам сценаристки, он был «рыцарем кино» вне зависимости от мест работы.
Кинокритик и киновед умер 13 декабря на 85-м году жизни. В разные годы он писал о кино, работал в специализированных изданиях «Советский фильм» и «Искусство кино», возглавлял Госкино и кинофестиваль «Окно в Европу» (Выборг).
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