Стали известны первые детали экранизации Death Stranding

15.12.2022

Стали известны первые детали экранизации Death Stranding
Разработкой фильма займутся студии Kojima Хидео Кодзимы и Hammerstone Алекса Лебовичи, сообщил Deadline.

Создатели обещают, что в картине появятся новые персонажи и элементы из вселенной Death Stranding. Кодзима и Лебовичи профинансируют проект через свои компании. Аллан Ангар и представители Kojima выступят исполнительными продюсерами. У фильма пока нет режиссера, сценариста и актеров.

По словам Лебовичи, адаптация Death Stranding будет отличаться от крупномасштабных экранизаций игр «интимностью и приземленностью». Он назвал целью работы переосмысление экранизаций видеоигр в условиях творческой свободы. 

Кодзима добавил, что адаптация для большого экрана станет поворотным моментов для франшизы, появившейся в 2019 году. 

Death Stranding разворачивается на территории бывших США, где располагаются закрытые безопасные города и бункеры. На открытую территорию выходят только доставщики ценных грузов (курьеры), благодаря которым выживают люди. Главный герой — курьер Сэм, которого сыграл Норман Ридус («Ходячие мертвецы»). Другие роли исполнили Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли, а также режиссеры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.

Фото: Low Roar, Mondo, Hideo Kojima. Добросовестное использование