Ушла из жизни мать певицы Шер

11.12.2022

Ушла из жизни мать певицы Шер

Мать певицы Шер, американская актриса Джорджия Холт, скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщила исполнительница на своей странице в социальной сети, пишет ФАН. 

«Мамы больше нет», — написала 76-летняя звезда.

«Мне так жалко. Ничто не может подготовить тебя к смерти матери. Неважно, когда», — ответила она всем поспешившим выразить ей соболезнования.

Покойная была актрисой, певицей и моделью. Выйдя первый раз замуж, Джорджия Холт родила дочь Шерилин Саркисян, которая стала известна всему миру как певица Шер.

Фото: Pixabay