Ушла из жизни мать певицы Шер

«Мамы больше нет», — написала 76-летняя звезда.





«Мне так жалко. Ничто не может подготовить тебя к смерти матери. Неважно, когда», — ответила она всем поспешившим выразить ей соболезнования.





Покойная была актрисой, певицей и моделью. Выйдя первый раз замуж, Джорджия Холт родила дочь Шерилин Саркисян, которая стала известна всему миру как певица Шер.





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