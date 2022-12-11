Ушла из жизни мать певицы Шер

Под Новый год зрителей Мариинского театра ждет еще одна премьера — 29 декабря в 19:00 и 31 декабря в...
Третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм», стартовавший 28 октябр...
17 декабря в Музее Победы состоится VI фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодн...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в отраслевой конференции «Кинои...
Форум проходил с 7 по 10 декабря. Основной день форума, 10 декабря, начался с открытия выставки Росс...
Под Новый год зрителей Мариинского театра ждет еще одна премьера — 29 декабря в 19:00 и 31 декабря в...
Третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм», стартовавший 28 октябр...
17 декабря в Музее Победы состоится VI фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодн...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в отраслевой конференции «Кинои...
Форум проходил с 7 по 10 декабря. Основной день форума, 10 декабря, начался с открытия выставки Росс...
Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга в рамках Международного туристского форума Saint Pete...
В эфире телеканала «Россия» завершился последний отборочный тур конкурса «Синяя птица». Совсем скоро...
13 декабря делегация из Республики Саха (Якутия) проведет памятную акцию у Ржевского мемориала Совет...
12 декабря на лейбле «Мелодия» состоялся релиз записей произведений тувинского композитора Владимира...
Она учреждена инициативной группой, непосредственно связанной с общественным движением ГРАД. Премией...
8 декабря в картинной галерее Тверского Императорского дворца, одной из архитектурных жемчужин Тве...
Это редкая возможность познакомиться с научными сотрудниками музея — хранителями и исследователями п...
12 декабря в Москве стартует уникальный аукцион: портал ARTinvestment.RU представляет шедевры класси...
23 декабря в Мариинском театре откроется ХVII Международный фортепианный фестиваль. Старт традиционн...
12 декабря в 16:30 в МГАТ «Русская песня» состоится презентация Всероссийской акции и книги-альбома ...
В Сети опубликован трейлер комедийного фильма «Жизнь вверх дном», пишет «Культуромания».
Мать певицы Шер, американская актриса Джорджия Холт, скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщи...
9–10 декабря 2022 года в Софии и Плевене проходят культурные акции Дней России с включением мероприя...
13 декабря в Музее Победы откроется выставка «Летопись народного подвига». На площадке «Школьного Му...
21, 22, 27 декабря — новогодний квест «Однажды в студеную зимнюю пору!» (6+). Отличная возможность д...
11.12.2022