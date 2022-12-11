В Республике Болгария прошли Дни России с включением мероприятий духовного характера

Акции приурочены к памятной дате — 145-й годовщине освобождения Плевена русскими войсками в ходе Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов, по итогам которой Болгария получила независимость от Османской империи.

В концертной программе Дней — выступления знаменитого российского вокально-хореографического коллектива — Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» в Плевене (9 декабря) и на площадке Российского культурно-информационного центра в Софии (10 декабря).

Кроме того, в РКИЦ болгарским зрителям демонстрируются передвижные выставочные проекты, посвященные знаковой личности российской истории — Александру Невскому (Музейно-выставочный центр «Росфото»), а также реставрации иконы Богоматери Боголюбской (Владимиро-Суздальский музей-заповедник) и тематические мастер-классы по тематике реставрации культурных ценностей.

Ранее, с 23 по 27 сентября, Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Болгария и Российского культурно-информационного центра

в Софии реализовало первую часть мероприятий проекта Дни духовной культуры.

Фото: Минкультуры РФ