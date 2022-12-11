Выставка «Летопись народного подвига» откроется в Музее Победы

«Экспозиция посвящена тем, кто проявил мужество, героизм, силу духа не только на фронте, но и в нечеловеческих условиях концентрационных лагерей», — поделились организаторы.





Посетители увидят десятки раритетов — личные вещи фронтовиков и узников концлагерей. Выставка раскрывает боевой путь и историю героев 436-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии. Гостям представят принадлежавшие бойцам гимнастерку, нательную рубашку, флягу, столовый набор, а также словари для изучения немецкого языка красноармейцами. Одна из витрин посвящена клубу художественной самодеятельности дивизии, который был создан для поддержания боевого духа у бойцов. О работе клуба свидетельствуют ведомость материального оснащения клуба, программы выступлений коллектива, сценарии спектаклей, дневники.





Основная часть выставки воссоздает атмосферу рабочего кабинета ветерана Великой Отечественной войны, профессора, доктора исторических наук Николая Михайловича Алещенко. После войны он посвятил свою жизнь увековечению памяти воинов-ополченцев Москвы. Карта на стене кабинета, описывающая боевой путь 436-го полка 155-й стрелковой дивизии, документальные фотографии, книги и рукописи расскажут непростую историю дивизии.





Наряду с подвигом фронтовиков в экспозиции раскрывается мужество и героизм узников крупнейшего лагеря смерти на территории Германии — Бухенвальда. Выставка расскажет об истории создания концлагеря, условиях жизни и быта узников. Особое внимание уделено истории подпольного движения, подготовке восстания в апреле 1945 года. Посетители выставки увидят деревянную модель весов, на которых взвешивали хлеб в концлагере, лагерные «деньги», кусок ткани, служивший одеялом, воспоминания и письма бывших узников.





На открытии экспозиции «Летопись народного подвига» с приветственным словом выступят почетные гости: заместитель главы города Коврова Светлана Александровна Арлашина, начальник Управления образования администрации города Коврова Сергей Геннадьевич Павлюк, кандидат юридических наук, ветеран боевых действий, почетный сотрудник МВД России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена «Знак почета», ордена «Дружба народов» Валерий Иванович Федоров.





Выставка подготовлена партнерами Музея Победы, участниками программы «Школьный Музей Победы»: музеем «На улице Народного Ополчения. Военно-исторический поиск» школы № 1522 имени В.И. Чуркина города Москвы и музеем «Бухенвальдский набат» школы № 14 имени Георгия Семеновича Шпагина города Коврова Владимирской области.