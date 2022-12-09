На TGA представили трейлер игры Atomic Heart под «Арлекино» Аллы Пугачевой

Новый ролик по российской игре со стремительными драками и перестрелками под песню Примадонны в тяжелой обработке показали на премии The Game Awards 2022 и выложили на ютьюб.





Трейлер ролевого экшна представили французский издатель Focus Entertainment и российский разработчик Mundfish. Ее действие разворачивается в 1950-е годы в альтернативном роботизированном мире.





Кажется, что люди и их роботы живут в гармонии. Однако внезапно на одном из предприятий происходит восстание машин. Роботы и другие угрозы, появившиеся в ходе тайных экспериментов, хотят захватить власть. Игрокам предстоит бой с искусственным интеллектом на грани безумия, мутантами и кровожадными машинами, бродящими в поисках добычи.





Релиз игры PC и на консолях назначен на 21 февраля.



