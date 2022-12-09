В Петербурге дебютирует жестовый мюзикл «Лорелея. Дева Рейна»

Постановка предназначается для глухих, слабослышащих и слышащих зрителей, сообщила «Культура Петербурга».





В центре истории — юная ундина Лорелея, готовая проститься со своим миром и семьей и лишиться голоса ради мечты выйти на берег. Только ее мать знает, как опасен надводный мир.





«Лорелея» основана на германских мифах о речных ундинах, воплощенных в «Русалочке» Г. Х. Андерсена и стихотворении Г. Гейне о Лорелее, деве Рейна, пение которой губило моряков.





Со входа на площадку и до начала мюзикла посетителей ждет перформанс. Они попадут в подводный мир, где главным будет невербальное взаимодействие без использования устной речи. Помогать в общении будут глухие администраторы и сурдопереводчики. Также слышащие посетители смогут изучить фразы на жестовом языке и с их помощью пообщаться. Это не только позволит настроиться на постановку, но и привлечет внимание к особенностям мира глухих и слабослышащих людей.





Сурдопереводчица спектакля — Екатерина Кононенко. Постановщицей и сценаристкой выступила Александра Кондрашова, хореографом — Денис Айзин. Руководительница и продюсер проекта — Елизавета Фролова.





Премьера авторского спектакля состоится в апреле 2023 года.





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