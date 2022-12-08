Джордж Мартин подсчитал, сколько страниц новой книги ему осталось написать

К настоящему моменту уже готовы 1100-1200 страниц «Ветров зимы» — продолжения серии «Песнь льда и пламени». И это еще не все, рассказал автор в шоу комика Стивена Кольбера.





Осталось «настрочить» около 400-500 страниц, уточнил американский писатель-фантаст.





В юмористическом эпизоде ведущий связался с продуктивным автором детективов и триллеров Джеймсом Паттерсоном, который только в уходящем году выпустил 22 книги. Он спросил у писателя совета о том, как Мартину закончить книгу, над которой он работает уже 11 лет. Паттерсон рекомендовал разделить ее на три части и выпускать их по одной в год. Тогда удастся закончить финальную часть к тому времени, когда ее потребуется сдавать в печать. В ответ отец Вестероса посмеялся.





«Ветра зимы» — шестая и предпоследняя часть фэнтези-цикла, создавать который Мартин начал в 1991 году. Первая книга вышла в 1996-м. Последнюю на сегодня пятую книгу издали в 2011-м. По серии снят сериал «Игра престолов» и его приквел «Дом дракона».



