Фонд кино поддержит 18 фильмов и мультфильмов для всей семьи

Стали известны итоги конкурса на поддержку производства игровых и анимационных лент. Результаты объявил Фонд кино, передает «БК».





Для получения финансовой помощи утвердили два авторских национальных мультфильма, которые создадут ведущие отечественные режиссеры-мультипликаторы, — «Слон» от «Студии М.И.Р.» и «Безумная планета» от «Союзмультфильма».





Поддержку по итогам отбора получат девять фильмов для детей и всей семьи. В их числе — «Руслан и Людмила» и «Пальма 2» от ММЕ, «Письмо Деду Морозу» (Киностудия им. Горького), «По щучьему велению» (СТВ), «Чебурашка» (ВБД Груп) и др.





Также фонд поддержит семь анимационных национальных фильмов, включая сиквел «Финника» («Рики»), «Маракуду» и «Операцию «Спящая Красавица» от СТВ, «Доктора Динозавров» («Централ Партнершип») и др.





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