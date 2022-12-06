Определены лауреаты премии Минкультуры России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества

Экспертный совет Министерства культуры Российской Федерации определил лауреатов премии «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в 2022 году в пяти номинациях.

«Для нас крайне важна традиция выявления и поощрения выдающихся народных мастеров, для которых внимание со стороны государства имеет особое значение, как признание их заслуг в деле сохранения и популяризации традиционной культуры народов России», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Она сообщила, что заявочная кампания прошла в период с 30 мая по 30 июля. Всего в этом году поступило 117 заявок из 58 регионов страны. Общий премиальный фонд составляет 2,5 млн руб. и будет равно распределен между пятью победителями в каждой номинации.

В категории «Народное пение» премия присуждена хормейстеру хора русской песни «Радуница» Виктору Бакке (Московская область). Обладателем награды в номинации «Народная музыка» стал руководитель ансамбля русских народных инструментов «Орловские узоры» Алексей Аксенов (Орловская область), «Народный танец» – художественный руководитель ансамбля танца «Баркад» Елизавета Хосроева (Республика Северная Осетия – Алания), «Народный мастер» – Артем Чичкарев (Республика Коми), «Традиционная народная культура» – руководитель фольклорного ансамбля «Волюшка» Александра Семенова (Вологодская область).

Награждение лауреатов состоится 9 декабря в рамках итогового заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России. Лауреаты премии получат диплом, почетный знак лауреата и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Премия «Душа России» за вклад в развитие народного творчества учреждена постановлением Правительства Российской Федерации в 2006 году. Премия вручается руководителям коллективов народного творчества, исполнителям эпоса (народным сказителям), мастерам декоративно-прикладного искусства за многолетнюю плодотворную работу в сфере сохранения и развития народных художественных традиций и выдающиеся творческие достижения. В 2022 году премия перешла в ведение Министерства культуры Российской Федерации.





Фото: Минкультуры РФ