Определены лауреаты премии Минкультуры России «Душа России» за вклад в развитие народного творчества

06.12.2022
«Для нас крайне важна традиция выявления и поощрения выдающихся народных мастеров, для которых внимание со стороны государства имеет особое значение, как признание их заслуг в деле сохранения и популяризации традиционной культуры народов России», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.
Она сообщила, что заявочная кампания прошла в период с 30 мая по 30 июля. Всего в этом году поступило 117 заявок из 58 регионов страны. Общий премиальный фонд составляет 2,5 млн руб. и будет равно распределен между пятью победителями в каждой номинации.
В категории «Народное пение» премия присуждена хормейстеру хора русской песни «Радуница» Виктору Бакке (Московская область). Обладателем награды в номинации «Народная музыка» стал руководитель ансамбля русских народных инструментов «Орловские узоры» Алексей Аксенов (Орловская область), «Народный танец» – художественный руководитель ансамбля танца «Баркад» Елизавета Хосроева (Республика Северная Осетия – Алания), «Народный мастер» – Артем Чичкарев (Республика Коми), «Традиционная народная культура» – руководитель фольклорного ансамбля «Волюшка» Александра Семенова (Вологодская область).
Награждение лауреатов состоится 9 декабря в рамках итогового заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России. Лауреаты премии получат диплом, почетный знак лауреата и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.