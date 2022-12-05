Гран-при буддийского кинофестиваля в Туве получила драма «Дорога в Эдем»

05.12.2022

Гран-при буддийского кинофестиваля в Туве получила драма «Дорога в Эдем»

Гран-при I Международного кинофестиваля буддийского кино в Туве получил фильм «Дорога в Эдем» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу из Киргизии. Об этом сообщил ТАСС куратор фестиваля Виталий Петров.

Лучшим короткометражным фильмом на фестивале названа совместная картина российско-норвежского производства «Unseen/Невиданное».

В номинации «Лучшая режиссура» приз достался создателю фильма «Наша зима» Степану Бурнашеву из Якутии.

За лучшее музыкальное оформление картины награду получил тувинский фильм «Кызыл дус».

В общей сложности в конкурсную программу I Международного буддийского кинофестиваля вошло 18 работ из трех стран — России, Киргизии, Норвегии.

Фото: Pixabay