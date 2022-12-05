Гран-при буддийского кинофестиваля в Туве получила драма «Дорога в Эдем»

Гран-при I Международного кинофестиваля буддийского кино в Туве получил фильм «Дорога в Эд...
Аспиранты вузов Новосибирской области смогут пользоваться Пушкинской картой с 2023 года. Об этом з...
Организация «Литфонд» проведет благотворительный аукцион, получивший название «Бродский и его эпох...
День Кунсткамеры будет отмечаться 6 декабря, в связи с чем все желающие смогут посетить музей антроп...
9 декабря с 10:00 в Красноярской филармонии будет проходить решающий III тур Всероссийского музыкаль...
Гран-при I Международного кинофестиваля буддийского кино в Туве получил фильм «Дорога в Эд...
Аспиранты вузов Новосибирской области смогут пользоваться Пушкинской картой с 2023 года. Об этом з...
Организация «Литфонд» проведет благотворительный аукцион, получивший название «Бродский и его эпох...
День Кунсткамеры будет отмечаться 6 декабря, в связи с чем все желающие смогут посетить музей антроп...
9 декабря с 10:00 в Красноярской филармонии будет проходить решающий III тур Всероссийского музыкаль...
Почти 80 тысяч человек за год посмотрели масштабную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!...
4 декабря, в преддверии Дня добровольца, в Музее Победы наградили лучших волонтеров. Дипломы были вр...
Престижную награду певцу принес его хит «Встанем». Как признался сам артист, он впервые стал лауреат...
4 декабря в Музее Победы прошла церемония посвящения в «витязи». В величественном Зале Славы музея с...
В возрасте 56 лет ушел из жизни актер театра и кино Александр Калашниченко. Об этом сообща...
10 декабря музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» проведет вечер памяти народного арти...
Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. ...
В бродвейском театре «Маркиз» будет поставлен мюзикл с песнями Бритни Спирс, информирует Variety. ...
3 декабря в филиале Музея Победы — Ржевском мемориале Советскому солдату прошла торжественная церемо...
3 декабря, в День Неизвестного солдата, у Музея Победы почтили память всех безымянных героев. Военно...
В образе предводителя орков предстанет британский актер Сэм Хэзелдайн, сообщил Deadline. ...
Кадры из первой ленты пятой фазы киновселенной Marvel представили на Comic Con в Бразилии и опубли...
Выступление артиста прошло в Ледовом дворце в честь его 60-летия. О напряженной атмосфере мероприяти...
За один вечер в столичном кинотеатре представят все пять эпизодов третьего сезона, выпущенного под...
05.12.2022