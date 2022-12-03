Marvel может отменить некоторые релизы из-за переизбытка проектов

Результаты завершившейся четвертой фазы киновселенной «Марвел» не удовлетворили руководство материнской компании «Дисней», сообщил портал Тhe Сosmic Сircus со ссылкой на свои источники.





По итогам анализа стала очевидна проблема перенасыщенности Marvel. Для сравнения: четвертая фаза включает 19 проектов, а три предыдущие фазы – 23. Переизбыток проектов не нравится аудитории, а также приводит к различным негативным последствиям. Главное из них – снижение качества фильмов и сериалов.





По словам собеседников, сейчас Мarvel Studios пересматривает проекты пятой и шестой фаз, чтобы избежать этих проблем. Прежде всего, это затронет проекты на стадии препродакшена. Источники не исключили сдвиги в графике релизов, изменения платформ для распространения, отсрочки и даже, хотя и маловероятные, отмены проектов.





В дальнейшем студия будет ориентироваться на качество, а не количество продуктов. Для усиления контроля качества Disney может ввести творческий надзор над выпусками Marvel, добавили инсайдеры.





Изменения в студии собеседники портала связали с реструктуризацией Disney, ожидаемой после возвращения на пост главы компании Боба Айгера.





Фото: кадр из Thor 4

