Телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря

02.12.2022
Российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечественным каналом, сообщает Mash.
Вместо Disney будет вещать новый ТК «Солнце», который займет ту же нишу: он представит детский контент.
По информации Telegram-канала, рокировки произойдут из-за санкций в отношении России и изъятия прав на мультфильмы, анимационные и игровые сериалы Disney с Чипом и Дейлом, Дональдом Даком, Ханной Монтаной и другими героями. Mash пишет, что уход крупных студий с российского рынка сделал приобретение контента более сложным, а на выкуп лицензии не хватит времени.
Disney Channel Russia работал с 2010 года.
В марте Disney, Warner Bros., Sony, Universal и Paramount и менее крупные компании заморозили работу в РФ. Студии отозвали премьеры своих проектов и остановили лицензирование в России.
В конце ноября стало известно о планах французской студии Pathé возобновить сотрудничество с РФ. В ее планах – выпуск в российских кинотеатрах минимум трех своих фильмов в 2023 году.
Фото: The Walt Disney Company Europe, Middle East, and Africa. Общественное достояние