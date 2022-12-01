Милен Фармер выпустила 12-й студийный альбом L’Emprise

01.12.2022

Милен Фармер выпустила 12-й студийный альбом L’Emprise
Композиции с пластинки доступны для прослушивания на музыкальных стримингах с конца ноября.

L’Emprise стал первой за последние четыре года пластинкой французской певицы. Также это третий сборник, который исполнительница записала без участия своего постоянного соавтора Лорана Бутонны.

Альбом включает 14 треков. Тексты песен написала Фармер, за музыку отвечал Woodkid (Йоанн Лемуан), автор-исполнитель и клипмейкер, снявший видео на треки Ланы Дель Рей, Тейлор Свифт, Гарри Стайлса. В записи участвовали американский электронщик и диджей Моби, британская трип-хоп-группа Archive, а также французские музыканты из дуэта AaRon и экс-участник группы Yelle Танги Дестабль.

Всего за почти 40-летнюю вокальную карьеру Фармер записала 12 студийников. Предыдущий лонг-плей певицы Désobéissance появился в 2018 году.

Фото: Pixabay