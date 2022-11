HBO показал постеры с персонажами сериала The Last of Us

Одиннадцать изображений появилось в соцсетях проекта, который выйдет на НВО и НВО Мах в начале 2023 года.





На постерах , опубликованных «Канобу», представлены основные герои экранизации видеоигры «Последние из нас» («Одни из нас»), в том числе контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и надежда человечества на спасение Элли (Белла Рамзи). Также можно увидеть брата Джоэла и бывшего солдата Томми, контрабандистку Тесс, лидера сопротивления Марлин и других персонажей.





По сюжету Джоэл сопровождает Элли в поездке через территорию разрушенных США, чтобы в безопасности доставить ее к исследователям. 14-летняя девушка обладает иммунитетом к грибку, поразившему человечество.





Премьера постапокалиптического шоу состоится 15 января на телеканале НВО и стриминге HBO Max.





Фото: кадр из трейлера The Last of Us