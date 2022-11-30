ГМЗ «Петергоф» впервые проводит экскурсии на жестовом языке

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16-летний Данила Первушин стал победителем проекта Swiss Voice Tour, который по правилам похож на ...
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30.11.2022
Впервые будут организованы экскурсии на русском жестовом языке по Большому петергофскому дворцу и состоится презентация видеогида по Нижнему парку на русском жестовом языке.
В мероприятии примут участие:
— врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Валериевич Ковриков,
— старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Юрий Анатольевич Левченко,
— генеральный директор ООО «Языки без границ» Сергей Георгиевич Кречетов.
Программа мероприятия:
13:00 — экскурсии по Большому петергофскому дворцу,
14:00 — презентация видеогида в Белом зале,
14:20 — продолжение экскурсий,
15:00 — окончание мероприятия.
Фото: пресс-служба