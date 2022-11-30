ГМЗ «Петергоф» впервые проводит экскурсии на жестовом языке

30.11.2022

ГМЗ «Петергоф» впервые проводит экскурсии на жестовом языке

5 декабря 2022 года пройдут два мероприятия в Большом петергофском дворце в рамках фестиваля «Эстафета доброты – 2022», приуроченного к Международному дню инвалидов. 

Впервые будут организованы экскурсии на русском жестовом языке по Большому петергофскому дворцу и состоится презентация видеогида по Нижнему парку на русском жестовом языке.

В мероприятии примут участие:

— врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Валериевич Ковриков,

— старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Юрий Анатольевич Левченко,

— генеральный директор ООО «Языки без границ» Сергей Георгиевич Кречетов.

Программа мероприятия:

13:00 экскурсии по Большому петергофскому дворцу,

14:00 презентация видеогида в Белом зале,

14:20 продолжение экскурсий,

15:00 окончание мероприятия.

Фото: пресс-служба