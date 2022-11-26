Ток-шоу «Мужское/Женское» вернется в эфир 28 ноября

Первый канал возобновляет показ популярной программы. В грядущих выпусках расскажут новые истории, сообщила дирекция общественных связей телеканала.





Первый после перерыва выпуск «Мужского/Женского» выйдет в эфир в понедельник, 28 ноября. Передача будет транслироваться в будние дни в 16:00. Ведущими шоу останутся Юлия Барановская и Александр Гордон.





В понедельничном шоу зрители узнают историю Оксаны из Челябинской области — ее бывший супруг похитил их трехлетнюю дочь. Ведущие и эксперты попытаются помочь героине.





В дальнейших выпусках недели расскажут о новых схемах мошенников, похищающих деньги у граждан; попытке разрешить многолетний конфликт между многодетной семьей из Нижегородской области и ее соседями; историю воспитанника детдома Андрея, который нашел родственников, но нуждается в ДНК-тесте.





«Порой жизнь подкидывает такие проблемы, что решить их в одиночку просто невозможно», — говорится в пресс-релизе.





Фото: дирекция общественных связей Первого канала