Умер Чарльз Коппельман, продюсер певицы Шер

Умер Чарльз Коппельман, продюсер певицы Шер

26.11.2022

О смерти американского музыкального менеджера сообщил в соцсетях его сын Брайан Коппельман, пишет «Газета.ру».