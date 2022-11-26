Умер Чарльз Коппельман, продюсер певицы Шер

О смерти американского музыкального менеджера сообщил в соцсетях его сын Брайан Коппельман, пишет «Газета.ру».





Коппельман-старший скончался 25 ноября. Ему было 82 года. По словам его сына, продюсер прожил «ту жизнь, которую хотел». Его последние дни прошли рядом с людьми, которых он любил, добавил Коппельман-младший.





Будущий продюсер и предприниматель начал карьеру в музыке в 1959 году, когда вместе с друзьями-студентами основал поп-группу The Ivy Three. Коллектив выпустил один хит и распался через два года. Далее Коппельман и его коллега по группе Дин Рубин стали работать авторами песен, а потом перешли на менеджерские позиции и основали общую компанию. Позже Коппельман работал на компанию, для которой подписал Билли Джоэла, Journey, Фиби Сноу и др. Затем основал собственную компанию, которая продюсеровала Барбру Стрейзанд, Долли Партон, Дайану Росс, The Four Tops и Шер. Далее он работал на топ-менеджерских позициях в разных крупных компаниях, основывал свои или совместные с партнерами компании, которые успешно развивались и продавались.





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