Ко Дню матери Kion представил подборку лучших фильмов о материнстве

24.11.2022

Ко Дню матери Kion представил подборку лучших фильмов о материнстве

Мама во многом определяет будущее человека: любовь и доверительные отношения с мамой помогают в развитии отношений с другими людьми, а привитые ею качества и принципы создают фундамент будущего характера. 27 ноября отмечается День матери, и это прекрасный повод вспомнить кино, в котором изображению матери уделено особое внимание. Онлайн-кинотеатр Kion представляет подборку фильмов, героинями которых стали самые разные мамы.

Семь трогательных культовых кинопроектов о материнстве и любви от Kion: Mamma Mia!, Четыре хороших дня, Эрин Брокович, Комната, Сердцеедки, Сильная женщина.

С фильмами ко Дню матери можно ознакомиться в специальной подборке онлайн-кинотеатра Kion: https://kion.ru/video/filter/mainMoviesAboutMoms

Фото: пресс-служба Kion