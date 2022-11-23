Игорь Бутман пополнил Книгу рекордов РФ с концертами к 100-летию джаза

Под руководством музыканта прошло 100 последовательных выступлений в честь юбилейной даты, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Под руководством музыканта прошло 100 последовательных выступлений в честь юбилейной даты, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.





В 2022 году Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Минкультуры РФ провел масштабную программу к 100-летию отечественного джаза.





Музыкант поблагодарил за доверие и отметил, что концерты еще продолжаются. Новые программы будут радовать любителей джаза.





В октябре также дебютировала документалка «Джаз 100», автором идеи которой стал Бутман. Фильм снял Александр Брынцев по сценарию Кирилла Мошкова. При его создании использовались сотни исторических снимков, около 100 аудиозаписей, в том числе 1920-1930-х годов, а также видеоматериалы. Рассказчиками выступили около 50 артистов — Владимир Фейертаг, Давид Голощёкин и др.





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