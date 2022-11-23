Игорь Бутман пополнил Книгу рекордов РФ с концертами к 100-летию джаза

Игорь Бутман пополнил Книгу рекордов РФ с концертами к 100-летию джаза

23.11.2022

Под руководством музыканта прошло 100 последовательных выступлений в честь юбилейной даты, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. 