«Царство против разбойников» дебютирует в кинотеатрах 24 ноября

Анимационную ленту для всей семьи начнут показывать на этой неделе, сообщила компания «Наше кино».





По сюжету царевич Прохор отказывается выплачивать дань вопреки воле царя и советам воеводы. Он нанимает «богатырей» — бродячих скоморохов Макара и Захара, выдающих себя за защитников. В первом же сражении они проигрывают разбойникам во главе с Кончитой. Устыдившись, актеры решают исправить ситуацию.





По словам режиссера Марины Лесковой-Гаки, авторы вдохновлялись советскими мультфильмами и создали каноническую историю, где есть царевич, защитники государства и разбойники. Проект снят по оригинальному сценарию, над которым работала постановщица при участии Константина Мулина.





Лескова выразила надежду на то, что анимационный фильм понравится не только детям, но и взрослым.





Фото: кадр из трейлера «Царства против разбойников»