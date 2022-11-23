«Царство против разбойников» дебютирует в кинотеатрах 24 ноября

23.11.2022

«Царство против разбойников» дебютирует в кинотеатрах 24 ноября
Анимационную ленту для всей семьи начнут показывать на этой неделе, сообщила компания «Наше кино».

По сюжету царевич Прохор отказывается выплачивать дань вопреки воле царя и советам воеводы. Он нанимает «богатырей» — бродячих скоморохов Макара и Захара, выдающих себя за защитников. В первом же сражении они проигрывают разбойникам во главе с Кончитой. Устыдившись, актеры решают исправить ситуацию.

По словам режиссера Марины Лесковой-Гаки, авторы вдохновлялись советскими мультфильмами и создали каноническую историю, где есть царевич, защитники государства и разбойники. Проект снят по оригинальному сценарию, над которым работала постановщица при участии Константина Мулина.

Лескова выразила надежду на то, что анимационный фильм понравится не только детям, но и взрослым. 

Фото: кадр из трейлера «Царства против разбойников»