В Центральном театре кукол им. С.В. Образцова проходит Второй фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ»

Более 100 участников от 5 до 15 лет представляют зрителям свои творческие работы. В фестивале принимают участие 13 коллективов из Томска, Нижнего Тагила, Архангельска, Воронежа, Сочи, Иркутска, Липецка, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Помимо показа спектаклей, на фестивале организованы мастер-классы для участников от артистов Театра Образцова. Ребята познакомятся с разными системами кукол, с японским бумажным театром камисибай, с традициями русского вертепного театра, а также побывают на экскурсии в Музее театра и Музее-квартире Сергея Образцова.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации ассоциацией «Академия народной музыки» совместно с ГАЦТК им. С.В. Образцова.

Фестиваль открылся в Малом зале Театре Образцова яркой церемонией с представлением коллективов-участников, которую вел популярный актер Александр Олешко. Сюрпризом для зрителей стал шутливый музыкальный номер от актеров спектакля «Питер Пэн и Венди». Участников фестиваля приветствовали главный режиссер ГАЦТК им. С.В. Образцова, художественный руководитель фестиваля «Образ» Борис Константинов и директор ГАЦТК им. С.В. Образцова, сопредседатель фестиваля Елена Булукова.

Фото: Минкультуры РФ