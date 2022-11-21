В Большом зале Московского Драматического театра имени Николая Васильевича Гоголя открылся яркий социальный проект «Музыка в жизни театра»

На Большой сцене выступили прославленные коллективы: и Духовой оркестр ГМПИ им. Ипполитова — Иванова под управлением заслуженного артиста России Леонида Чистякова, и Камерный хор ансамбля имени Локтева, и Танцевальный коллектив Первого кадетского корпуса «Петровские кадеты» под руководством Анны Батуриной.

Свое новое сочинение представила композитор Варя Шелыгина, как всегда с блеском выступили Ксения и Грант Башмет, флейтистка Екатерина Найдёнова, пианисты Полина Молодцова и Андрей Филонов, ксилофонистка Мария Фролова, своим пением покорил зрителей самый юный участник — Никита Кузменко, с блеском выступили ученицы эстрадно-джазового вокального отделения Музыкальной школы РАМ имени Гнесиных: Елена Валинская, Мира Иванова, Марианна Айрапетянц, Амонбегим Орзузода (Моника), Диана Юпитер, студентка 1-го курса Государственного музыкального училища эстрадных и джазовых искусств РАМ им. Гнесиных Ника Ванн.

Учащиеся старшего и среднего возраста Театральной школы Международной детской филармонии представили две театрализованные миниатюры: Сатирическая и остроумная фантазия «Басни Крылова» в постановке Полины Куценко, Евгении Романовой, Лады Меркуловой с музыкальными темами юного композитора Варвары Шелыгиной, дизайном сценических фонов от юной художницы Арины Куликовой и костюмами от известного дизайнера и фотографа Надежды Шибиной. Юные артисты Роман Ракита, Вера Куликова, Григорий Калинин, Таисия Генералова, Степан Полькин пленили зрителей своим задором. В постановке приняли участие и саксофонисты - студенты колледжа и РАМ имени Гнесиных: Андрей Боголюбов, Юлия Мащенко, Марк Русаков, Виктор Макаренков.

Философская сценическая миниатюра «Кто здесь главный» по произведению «Повелитель мух» писателя Уильяма Голдинга в постановке известной артистки театра и кино Ирины Леоновой покорила зрителей искренностью игры юных артистов старшего возраста в составе которых Матвей Котенко, Кирилл Виноградов, Георгий Скалецкий, Дарья Божченко, Ника Ванн, Варвара Талеленова, Варвара Богданова.

Фото: пресс-служба проекта