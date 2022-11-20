Режиссер Джеймс Ганн написал сценарий для рождественского выпуска «Стражей Галактики» за несколько часов

«Все, что касается сценария, было легко. Все, что касается съемок, было легко. Все, что касалось взаимодействия с людьми было легко. В то время как работа над третьей частью была пыткой во всех отношениях», — отметил Ганн.





По словам режиссера, он очень любит Рождество, и ему очень хотелось рассказать праздничную историю о команде Стражей.





«Праздничный спецвыпуск» выпустят на Disney+ 25 ноября, а третий фильм серии выйдет в прокат 5 мая 2023 года.





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