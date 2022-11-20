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Режиссер Джеймс Ганн написал сценарий для рождественского выпуска «Стражей Галактики» за несколько часов

20.11.2022

Режиссер Джеймс Ганн написал сценарий для рождественского выпуска «Стражей Галактики» за несколько часов

Режиссер Джеймс Ганн рассказал, что создал сценарий для рождественского выпуска «Стражей Галактики» всего за несколько часов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Все, что касается сценария, было легко. Все, что касается съемок, было легко. Все, что касалось взаимодействия с людьми было легко. В то время как работа над третьей частью была пыткой во всех отношениях», — отметил Ганн.

По словам режиссера, он очень любит Рождество, и ему очень хотелось рассказать праздничную историю о команде Стражей. 

«Праздничный спецвыпуск» выпустят на Disney+ 25 ноября, а третий фильм серии выйдет в прокат 5 мая 2023 года.

Фото: скриншот