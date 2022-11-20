В Индии пройдет фестиваль российской культуры

Фестиваль проводится в год празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Индийского совета по культурным связям при Министерстве иностранных дел Республики Индия. Организатор мероприятия – Росконцерт.

В рамках фестиваля состоятся концертные выступления трех прославленных российских коллективов: Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», Музыкального ансамбля «Терем-квартет» и Государственного ансамбля казачьей песни «Криница», каждый из которых выступит в трех индийских городах и продемонстрирует лучшие образцы уникального народного творчества России.

Концертные программы пройдут: 21, 22 и 23 ноября – в Дели («Лезгинка», «Терем-квартет», «Криница»); 23, 24 и 25 ноября – в Калькутте («Лезгинка», «Терем-квартет», «Криница»); 25, 26 и 28 ноября – в Мумбаи («Лезгинка», «Терем-квартет», «Криница»).

Фото: Минкультуры РФ