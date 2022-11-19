Милли Гибсон присоединилась к Шути Гатве в новом сезоне «Доктора Кто»

19.11.2022

Милли Гибсон присоединилась к Шути Гатве в новом сезоне «Доктора Кто»
Английская актриса сыграет Руби Сандей, спутницу Пятнадцатого Доктора, сообщается на сайте легендарного сериала.

Гибсон («Коронация улиц») подчеркнула, что роль спутницы Доктора является для нее большой честью, подарком и сбывшейся мечтой. Она обещала сделать все, чтобы достойно пронести эстафету ее товарищей по путешествиям во времени и пространстве.

Исполнитель главной роли Шути Гатва (Sex Education) отметил, что его напарница полна таланта, сил и дерзкого блеска в глазах, и ему не терпится отправиться в путешествие по вселенной вместе с ней. 

Шоураннер Рассел Т. Дэвис добавил, что рад найти «найти новое поколение талантов» и начать сотрудничество с ними.

Актеры дебютирует в ролях известных персонажей в ноябре 2023 года. На предпраздничное время назначена премьера нового сезона, приуроченного к 60-летие проекта Doctor Who. До этого выйдут три спецэпизода с Девидом Теннантом в образе Четырнадцатого Доктора.

Фото: Pixabay