Режиссер «Танцора диско» хочет снять новую версию фильма с актерами из РФ

Постановщик Баббар Субхаш рассказал ТАСС о перспективах сотрудничества Индии и России в киноиндустрии.





На открытии Russian Film Festival в Мумбаи режиссер популярных в СССР фильмов «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь» заявил о желании создать нового Disco Dancer на современном материале с участием российских артистов. Любые времена подходят для музыкального кино, пояснил он.





Субхаш полагает, что фильм не должен повторять оригинальную ленту 1982 года с Митхуном Чакраборти в главной роли. Он должен создаваться на актуальном материале и в современном стиле, сохраняя танцевальный и музыкальный характер. В нем должна быть популярная сегодня музыка, в том числе рэп, подчеркнул режиссер.





Пока он не знает, кого бы пригласил на главную роль. Субхаш хотел бы рассмотреть предложения российской стороны. Главное, чтобы актер был как Чакраборти — он не должен быть «красавчиком», но должен обладать привлекательностью и уметь хорошо танцевать.





Фото: кадр из фильма Disco Dancer