Министр культуры Ольга Любимова выступила за активизацию концертной и гастрольной деятельности в регионах

Министр культуры РФ Ольга Любимова считает главной задачей развитие и активизацию концертной и гастрольной деятельности, культурных мероприятий в регионах России. Об этом она сообщила на Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие», приуроченной к 10-летию образования Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«Наша общая задача, мне кажется, в рамках культурной повестки — [проводить] больше таких мероприятий, больше таких фестивалей, больше такой концертной и гастрольной деятельности, когда в рамках деятельности Росконцерта каждая, порой небольшая, концертная организация или коллектив или такие прославленные [коллективы], как [ансамбль] „Лезгинка“, как наши фантастические команды из Якутии, Кавказа, имеют возможность общаться друг с другом, ездить друг к другу на гастроли», — сказала министр.





Она также отметила особое внимание со стороны деятелей культуры к организации мероприятий Года культурного наследия народов России, которым объявлен нынешний год.





Фото: Минкульт РФ