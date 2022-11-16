Экранизация GTA с Эминемом в главной роли могла выйти 20 лет назад

Разработчики одной из самых коммерчески успешных игровых франшиз в истории отказались от создания фильма по ней. Об этом Кирк Юинг рассказал в подкасте Bugzy Malone’s Grandest Game.





По его словам, предложение экранизировать GTA появилось после релиза третьего сиквела в 2001 году. Он обсуждал эту идею с одним из главных разработчиков игры и сооснователем Rockstar Games Сэмом Хаузером.





Юинг заявил, что каст кинокартины мог возглавить рэпер Eminem, а постановкой мог заняться Тони Скотт, режиссер оригинального боевика Top Gun. Оба выражали заинтересованность в проекте. Киноадаптацию обсуждал с братьями Сэмом и Дэном Хаузерами не названный голливудский продюсер. Подробности фильма Юинг не раскрыл. Он добавил, что за права создателям предложили $5 млн.





Несмотря на все условия, Хаузеры отказались от проекта. Они решили, что созданная ими приключенческая экшн-игра лучше всех фильмов, которые выходили в то время.





После этого Хаузеры ни разу не обсуждали экранизацию франшизы, утверждает Кирк Юинг.





GTA дебютировала в 1997 году. К настоящему моменту вышло 11 игр для разных платформ.





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