Выставка об Александре Островском открылась в Луганске

Открытие состоялось в рамках проекта «Наши традиции», который реализуют Министерство культуры Российской Федерации и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.





Место и дата открытия экспозиции выбраны не случайно. Событие приурочено к гастролям Государственного академического Малого театра, который покажет на луганской сцене спектакль по пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь».





Экспозиция, подготовленная совместно Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и Государственным мемориальным и природным музеем-заповедником «Щелыково», познакомит жителей Луганской Народной Республики с оцифрованными экспонатами музейных коллекций, посвященных жизни и творчеству Александра Островского.





Фото: Минкультуры РФ