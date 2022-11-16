Выставка об Александре Островском открылась в Луганске

16.11.2022
15 ноября в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева представили выставку «Россия Александра Островского».
Открытие состоялось в рамках проекта «Наши традиции», который реализуют Министерство культуры Российской Федерации и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.
Место и дата открытия экспозиции выбраны не случайно. Событие приурочено к гастролям Государственного академического Малого театра, который покажет на луганской сцене спектакль по пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь».
Экспозиция, подготовленная совместно Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и Государственным мемориальным и природным музеем-заповедником «Щелыково», познакомит жителей Луганской Народной Республики с оцифрованными экспонатами музейных коллекций, посвященных жизни и творчеству Александра Островского.
Фото: Минкультуры РФ