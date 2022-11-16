В новом сезоне «Дуэтов» споют Орбакайте, Родригез, Дава и Валерия

Второй сезон музыкального проекта стартует на «России 1» в конце текущей недели, сообщает «СтарХит».





Участники программы должны угадать, кто поет вместе с ними, но спрятан за стеной. В шоу участвуют певцы, актеры, комики, поющие блогеры и другие звезды отечественной эстрады. До финального момента, когда поднимается разделяющая дуэты преграда, они не знают своей пары. Вторым исполнителем может оказаться начинающий артист или легендарная певица, бывший возлюбленный или член семьи и т.д.





В новом сезоне на сцену выйдут Филипп Киркоров, Алсу, Люся Чеботина, Mia Boyka, Екатерина Гусева, Олег и Родион Газмановы и многие другие. Ведущими шоу вновь выступят Николай Басков и Сергей Лазарев. По словам последнего, их дуэт «проверен годами». Ранее певцы вели проект «Ну-ка, все вместе!».





Премьера первого выпуска назначена на 18 ноября.





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