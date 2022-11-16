Disney может снять «Дневники принцессы 3» без Энн Хэтэуэй

16.11.2022

Disney может снять «Дневники принцессы 3» без Энн Хэтэуэй
Компания занялась разработкой триквела молодежной комедии 2000-х годов, сообщил со ссылкой на источники THR.

По их словам, «Дисней» и Энн Хэтэуэй не заключили новое соглашение о возвращении актрисы во франшизу, ставшую для нее дебютной и одновременно прорывной.

Новый фильм задуман не как ремейк, а как продолжение оригинальной ленты 2001 года и его сиквела «Как стать королевой» 2004-го. Сценарий разработает Адрита Мукерджи (Supergirl). Продюсированием займется Дебра Мартин Чейз, работавшая над предыдущими частями. Имя постановщика пока не названо, как и актерский ансамбль.

Тин-комедия рассказывает о том, как американская школьница Миа (Хэтэуэй) внезапно становится европейской принцессой. Она переезжает к бабушке (Джули Эндрюс), королеве вымышленной Женовии, и учится всему, что необходимо знать наследнице королевства.

Фото: кадр из The Princess Diaries