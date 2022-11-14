Масштабный театральный фестиваль Достоевского закрылся аншлагом

11 ноября спектаклем «Кроткая» Сахалинского театрального центра им. А.П. Чехова, в Новгородской области закрылся XXVI Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского.

Фестиваль стал ярким и масштабным событием культурной жизни региона. С 4 по 11 ноября Новгородскую область посетило 260 участников фестиваля - 19 театральных коллективов из Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Липецка, Магнитогорска, Брянска, Краснодара, Владимира, Республики Татарстан, Ярославской, Воронежской, Псковской областей и Великого Новгорода.

На четырех площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе они продемонстрировали более 20 спектаклей, которые посетило свыше 5 тысяч зрителей. В социальных сетях видеоэфиры с гостями фестиваля посмотрело около 45 тысяч человек. В 10 районных кинотеатрах области прошли 26 онлайн-трансляций спектаклей фестиваля для 1500 зрителей.

В рамках Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского был дан старт уже ставшей традиционной благотворительной акции «Дарите книги оступившимся», направленной на формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу. Книги в дар для исправительных учреждений принимаются в театре драмы (Великая, 14, служебный вход) до 11 декабря 2022 года.

Фестиваль был организован Новгородским областным театрально-концертным агентством при поддержке правительства Новгородской области, Новгородского музея-заповедника, Новгородского отделения Союза театральных деятелей России.

Фото: пресс-служба фестиваля