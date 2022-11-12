В Петербурге установили памятник драматургу Александру Володину

Скульптура автора пьес «Пять вечеров» и «Осенний марафон» создана по эскизу Григория Ястребенецкого, сообщили в Смольном.





Памятник появился в Матвеевском саду на Петроградской стороне, где долгие годы проживал драматург, сценарист, поэт и прозаик. По словам скульпторов, образ вдохновлен документальными кадрами, на которых автор смотрит на свой дом. Создателями памятника выступили скульпторы Игорь Фролов и Борис Сергееви, архитектор Александр Андреев.





Александр Лифшиц родился в Минске, вырос в Москве, где поступил в ГИТИС. Однако ушел в армию, а затем на войну. В послевоенные годы закончил сценарный факультет ВГИКа. Тогда же по совету редакторов взял псевдоним Володин — по имени сына Владимира. Переехал в Ленинград, где трудился на «Леннаучфильме» и «Ленфильме».





Среди известных пьес и киносценариев Володина — «Фабричная девчонка», «Дочки-матери», «С любимыми не расставайтесь» и др. Также он выступил режиссером фильма «Происшествие, которого никто не заметил» по своей повести.





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