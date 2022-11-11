Третья премия искусств «Созидающий мир» начинает прием заявок

15 ноября стартует заявочная кампания единственной в РФ премии, объединяющей писателей и художников, сообщили в Фонде социально-культурного развития Вячеслава Заренкова.





Прием заявок продлится до середины 2023 года. К участию приглашают совершеннолетних авторов из всех регионов РФ. Премию присуждают в прозе, поэзии, живописи и скульптуре. В этом году в номинации «Живопись» появится новая категория «Дебют» для непрофессиональных художников. Общий премиальный фонд составляет 5 млн рублей.





По завершении приема работ и проверки оформления заявок к работе приступит большое жюри. 10 декабря 2023-го на сайте фонда «Созидающий мир» появится длинный список. Далее малое жюри под председательством Вячеслава Заренкова определит финалистов и победителей премии, имена которых назовут на церемонии летом 2024 года.





По словам президента фонда «Созидающий мир», масштаб конкурса ежегодно увеличивается. В 2022-м расширилась география членов жюри. Помимо категории «Дебют», новинками станут творческие встречи, которые пройдут на протяжении третьего сезона, а также памятные медали от Алексея Архипова, которые дополнят денежные призы и статуэтки. Вячеслав Заренков выразил уверенность в том, что третий сезон «откроет новые имена в мире искусства».



