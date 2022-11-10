Спустя 10 лет в Москву вернулся Фестиваль промышленного дизайна Design Act

С 10 по 13 ноября на «Винзаводе» проходит обновленный форум, события которого объединены темой ревизии. Об этом пишет ТАСС.

В центре развернута масштабная трехчастная экспозиция, посвященная развитию отечественного индустриального дизайна. Первая часть представлена мультимедиа-спектаклем с фото- и видеохроникой его истории. Вторая часть включает проекты современных авторов, третья — работы участников конкурса «Дизайн акт — 2022». Посетителей также ждут показы тематических кинокартин.





Design Act «возрождается в новом качестве, с новыми целями, смыслами, задачами», отметила куратор проекта Алина Сапрыкина. По ее словам, фестиваль станет местом встречи представителей промпредприятий, предпринимателей, чиновников, а также дизайнеров и других профессионалов отрасли. По мнению его основателя Игоря Шулинского, Design Act может стать биржей труда, где будут пересекаться специалисты в сфере промдизайна и заказчики.





Мероприятие впервые состоялось в 2006-м и просуществовало шесть лет. В этом году оно проводится при поддержке ПФКИ и Минпромторга РФ.



