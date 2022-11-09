В Москве закончил работу XIX Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел»

Его мероприятия прошли с 2 по 7 ноября 2022 года в киноцентре «Октябрь». Кинофорум под девизом «Доброе кино!» ориентирован на семейную аудиторию, детей, подростков и молодежь.

Организаторы фестиваля — Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры «Покров», продюсерская компания «Фест-Фильм» при содействии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. Информационный партнер — первый общественный православный телеканал «Спас».

Духовный попечитель кинофорума — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кинофестиваль организован под патронатом председателя Попечительского совета Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

В программе XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» нашли отражение важные события и памятные даты — Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 80-летие начала Сталинградской битвы, 90-летие со дня рождения Андрея Тарковского, 70-летний юбилей народного артиста России Владимира Хотиненко, 15-я годовщина празднования в России Дня семьи, любви и верности.

В ходе кинофестиваля зрители увидели 131 киноленту из 17 стран — России, Великобритании, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Греции, Израиля, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Румынии, Сербии, Узбекистана, Филиппин, Франции, Швеции. В конкурсную программу вошли 93 картины, в том числе 27 дебютных работ, в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное кино, документальное кино, анимация.

На церемонии закрытия были объявлены победители и призеры в четырех номинациях конкурсной программы.

Гран-при фестиваля был присужден фильму «Однажды в пустыне» (Россия, 2021) режиссера Андрея Кравчука. Победителем в номинации «За лучшее короткометражное игровое кино» стал фильм «Воздух» (Россия, 2021) режиссера Дмитрия Хонина; в номинации «Лучшее документальное кино» — фильм «Святой Архипелаг» (Россия, 2022) режиссера Сергея Дебижева; в номинации «За лучшее анимационное кино» — фильм «Синий лев» (Россия, 2020) режиссера Зои Трофимовой.

Фото: пресс-служба фестиваля