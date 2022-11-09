Мультимедийный видеоспектакль к 350-летию Петра I представят на Дворцовой площади Петербурга

Конкурс «Страна света» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его темой является «Малая Родина — место силы».





Ранее стала известна программа Дней Эрмитажа в Петербурге. Два дня жителям и гостям города на арке Главного штаба будут показывать 13-минутный ролик. По словам организаторов, это будет «невероятной красоты и масштабности шоу». Гостей ждет исторически важный просветительный контент.





Фото: Pixabay