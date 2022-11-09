Мультимедийный видеоспектакль к 350-летию Петра I представят на Дворцовой площади Петербурга

Мультимедийный видеоспектакль к 350-летию Петра I и конкурс молодых видеохудожников «Ст...
Встречи проводятся в рамках совместного проекта Центра Вознесенского и культурного центра «Искусст...
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему фильм «Аватар: Путь воды» длится так долго — более трех час...
Австралийский актер получил основную мужскую роль в сериале «Дюна: Сестринство» («Дюна: Сестричест...
Две главные роли в совместном проекте стриминга START и телеканала СТС достались Ирине Розановой, со...
Мультимедийный видеоспектакль к 350-летию Петра I и конкурс молодых видеохудожников «Ст...
Встречи проводятся в рамках совместного проекта Центра Вознесенского и культурного центра «Искусст...
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему фильм «Аватар: Путь воды» длится так долго — более трех час...
Австралийский актер получил основную мужскую роль в сериале «Дюна: Сестринство» («Дюна: Сестричест...
Две главные роли в совместном проекте стриминга START и телеканала СТС достались Ирине Розановой, со...
Онлайн-площадки появятся в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура», сообщила гл...
Вокалист и автор текстов группы Андрей Князев и продюсер Игорь Гудков рассказали в соцсетях о заверш...
Израильские ученые сумели расшифровать древнейшую буквенную надпись, сделанную на гре...
Показ спектакля Театра мюзикла Свердловской детской филармонии «Сирано де Бержерак» о...
Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента ...
«Эффект снега» Джакомо Ди Кирико украли из Национального музея Матеры. Об этом сообщило Минкультур...
Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. ...
Более 170 тысяч человек посетили выставки масштабного проекта «Наши традиции», который реализует М...
Глава Минкультуры РФ выступила на «правительственном часе» в нижней палате парламента, сообщила пр...
Участники II Уральского форума национальных оркестров России, который собрал в Екатер...
Организация передала на хранение масштабное собрание, которое будет включено в фонды музейно-выста...
Ассоциацию театральных музеев России собираются создать под эгидой Госуд...
Главную роль в фильме «G20» сыграет американская актриса Виола Дэвис, сообщил журнал ТНR. ...
Студия Animaccord представит новогодние приключения любимых героев в новом формате 22-минутной кин...
Его мероприяти ......
09.11.2022