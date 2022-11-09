Бахрушинский музей сообщил о создании Ассоциации театральных музеев России

09.11.2022
Ассоциацию театральных музеев России собираются создать под эгидой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. Об этом сообщила директор музея Кристина Трубинова на всероссийском семинаре «Театральный музей в пространстве современной культуры», проходящем в Туле 9-11 ноября.
Ассоциация может объединить до 500 организаций и будет способствовать сохранению театрального наследия.
В России на данный момент работает около 1,7 тыс. театров, при них действует 500 музеев. Идею создания Ассоциации разрабатывал отдел научно-методической работы Бахрушинского музея.
Ранее стало известно, что Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина покажет на выставке в Российском духовно-культурном православном центре в Париже фотографии балетов народного артиста СССР Юрия Григоровича, таких как «Щелкунчик» и «Иван Грозный».
Фото: Pixabay