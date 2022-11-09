Бахрушинский музей сообщил о создании Ассоциации театральных музеев России

Ассоциация может объединить до 500 организаций и будет способствовать сохранению театрального наследия.





В России на данный момент работает около 1,7 тыс. театров, при них действует 500 музеев. Идею создания Ассоциации разрабатывал отдел научно-методической работы Бахрушинского музея.





Ранее стало известно, что Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина покажет на выставке в Российском духовно-культурном православном центре в Париже фотографии балетов народного артиста СССР Юрия Григоровича, таких как «Щелкунчик» и «Иван Грозный».





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