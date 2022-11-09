Начались съемки сериала «Престиж» об изнанке элитной жизни

Две главные роли в совместном проекте стриминга START и телеканала СТС достались Ирине Розановой, сообщил «БК».





Действие развернется в элитном поселке «Престиж», где проживают семьи высокопоставленных чиновников, глав крупных компаний, высокооплачиваемых артистов и других состоятельных людей. Размеренную и сытую жизнь внезапно нарушает убийство няни в одном из домов. Соседи по люкс-поселку начинают с подозрением смотреть на работников своих домов. Тем временем следовательница Елизавета Егоровна находит мотивы для совершения преступления практически у всех обитателей «Престижа».





Розанова предстанет в шоу сразу в двух ключевых образах. Один из них — «королева» местной полиции. Актерский ансамбль дополняют Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Аскар Ильясов и др. Сериал снимает Сергей Сенцов.





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