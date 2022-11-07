«Литературная одиссея»: готовится новый выпуск проекта про школьников Митю и Катю Серовых

«Во время этой встречи, — поясняет создатель проекта Алексей Ходорыч, — Митя и Катя не только побывают в знаменитом мелиховском саду, побывают во флигеле, где Чехов написал „Чайку“, познакомятся с отцом, матерью и сестрой Антона Павловича, но и узнают все подробности о том, как он пишет свои произведения, почему не признаёт литературу для детей, о пользе самодрессировки и о многом другом».





За три года реализации проекта Митя и Катя уже успели повстречаться с Чуковским в Переделкине, Тургеневым в Спасском-Лутовинове, Заходером в Комаровке, Пушкиным в Болдине, Паустовским в Тарусе и с Некрасовым в Карабихе. После встречи с Чеховым появится рассказ о встрече с Бажовым, а затем запланированы выпуски с Сергеем Михалковым и Львом Толстым.





Каждый материал готовится с использованием справочного, документального материала, полученного при взаимодействии с сотрудниками музеев-усадеб и учеными-литературоведами и в результате изучения литературы и документов об этих писателях, включая их письма и воспоминания современников.





Фото: пресс-служба проекта